ترمب يقرّ بالتراجع عن ضرب إيران: أقنعت نفسي

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء الجمعة، تراجعه عن توجيه ضربة لإيران، في الوقت الذي تداولت وسائل إعلام دولية أنباء حول إقناع الرئيس الأمريكي في التراجع عن الضربة من قبل السعودية وقطر وعمان.

وقال ترمب في تصريحات صحفية: "لم يقنعني أحد بالتراجع عن توجيه ضربة عسكرية لإيران بل أقنعت نفسي".

وأضاف أنه "أقدر كثيرا إلغاء القيادة الإيرانية لأكثر من 800 عملية إعدام كان يفترض أن تنفذ أمس".

يشار إلى أن مسؤولاً سعودياً، قد أفاد يوم أمس الخميس، بأن دول السعودية وقطر وعمان، تمكنت من إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بمنح الحكومة الإيرانية فرصة، وعدم شن هجمات على بلادها.

وقال المسؤول، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس"، إن الرياض والدوحة ومسقط حذرت أميركا من "ردات فعل خطيرة" إذا ضربت الداخل الإيراني.

كما أكد المسؤول أن الدول الـ3 لا تزال على اتصال مع واشنطن حول المسألة الإيرانية.

بالتزامن أكدت 3 مصادر مطلعة أنه تم خفض مستوى التحذير الأمني في قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر بوقت سابق بعد رفعه أمس وإخلاء الجنود والأفراد منها.