ترمب يقاطع قمة العشرين في جنوب إفريقيا

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مقاطعة قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في جنوب إفريقيا في وقت لاحق من الشهر الجاري، وعدم توجه أي مسؤول في الحكومة الأميركية إلى هذا الاجتماع.

وقال ترمب في منشور على موقع تروث سوشيال "إنه لأمر مخز تماما أن تُعقد قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا.. الأفريكان (الأشخاص الذين ينحدرون من المستوطنين الهولنديين، وكذلك المهاجرين الفرنسيين والألمان) يتعرضون للذبح والقتل ويتم مصادرة أراضيهم ومزارعهم بشكل غير قانوني".

وتابع: "لن يحضر أي مسؤول حكومي أميركي طالما استمرت انتهاكات حقوق الإنسان هذه. أتطلع إلى استضافة مجموعة العشرين لعام 2026 في ميامي بولاية فلوريدا!".

هذا وذكر مصدر مطلع على الأمر، لوكالة رويترز، أن نائب الرئيس جيه. دي. فانس، الذي كان من المتوقع أن يحضر اجتماع قادة مجموعة العشرين في جوهانسبرج يومي 22 و23 نوفمبر تشرين الثاني، لن يشارك في القمة.

في وقت سابق من هذا العام، قاطع وزير الخارجية ماركو روبيو أيضا اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين من ديسمبر كانون الأول 2024 إلى نوفمبر تشرين الثاني 2025.

ومن المقرر أن تتسلم الولايات المتحدة رئاسة مجموعة العشرين من جنوب أفريقيا.