ترمب يعيّن مارك سافايا مبعوثاً خاصاً للعراق

شفق نيوز- واشنطن

قرر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم الأحد، تعيين مارك سافايا مبعوثاً خاصاً إلى العراق.

وكتب ترمب عبر منصته "تروث سوشال" وتابعته وكالة شفق نيوز قائلاً إن "فهم مارك العميق للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وصلاته الواسعة في المنطقة، سيسهمان في تعزيز مصالح الشعب الأميركي".

وبين أن سافايا كان من "العناصر البارزة" في حملة ترمب الانتخابية في ولاية ميشيغان وساهم في تحقيق رقم قياسي في تصويت الأميركيين المسلمين.

وهنأ ترمب مبعوثه سافايا على توليه المنصب الجديد.