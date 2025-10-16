ترمب يعيد رسم ملامح برنامج اللاجئين الأميركي وفق أسس "عرقية"

شفق نيوز- واشنطن

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إجراء تعديل جذري على نظام اللاجئين في الولايات المتحدة، يتضمن تقليص البرنامج إلى حدوده الدنيا، مع منح الأفضلية لفئات محددة.

ووفقا لوثائق حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز" فإن "الأفضلية ستكون للناطقين باللغة الإنكليزية، وللبيض من جنوب إفريقيا، والأوروبيين المعارضين للهجرة".

وتشير الوثائق إلى أن "بعض هذه المقترحات دخل حيز التنفيذ فعليا، في إطار خطة تهدف إلى تحويل برنامج قائم منذ عقود لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا في العالم، إلى برنامج يتماشى مع رؤية ترامب للهجرة، التي تفضل استقبال أشخاص بيض يدعون تعرضهم للاضطهاد، مع استبعاد الغالبية العظمى من المتقدمين الآخرين".

وقد قدم مسؤولون في وزارتي الخارجية والأمن الداخلي هذه الخطط إلى البيت الأبيض في شهري أبريل/ نيسان وتموز/يوليو، بعد أن وجه ترامب الوكالات الفيدرالية لدراسة ما إذا كان برنامج توطين اللاجئين يصب في مصلحة الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي قد علق استقبال اللاجئين في أول يوم له بالمنصب، وطلب اقتراحات حول كيفية استمرار البرنامج أو إنهائه.

وقال مسؤولون مطلعون على المناقشات إن "الإدارة لم تستبعد أي من الأفكار المطروحة، وإن لم يحدد جدول زمني لاعتمادها أو رفضها"، مشيرين إلى أن "المقترحات قيد الدراسة داخل البيت الأبيض".

وتنص التغييرات المقترحة على التركيز بشكل أكبر على قدرة المتقدمين على الاندماج في المجتمع الأمريكي، بما في ذلك إلزامهم بدورات عن "التاريخ والقيم الأميركية" و"احترام الأعراف الثقافية".

كما توصي المقترحات بإعطاء الأولوية للأوروبيين الذين استُهدفوا بسبب التعبير السلمي عن آرائهم عبر الإنترنت، مثل معارضة الهجرة الجماعية أو دعم الأحزاب السياسية الشعبوية.

ويبدو أن هذه الإشارة تتعلق بحزب اليمين المتطرف الألماني "البديل من أجل ألمانيا"، الذي أثار الجدل بتقليله من شأن الهولوكوست وإحياء شعارات نازية، إلى جانب مواقفه المعادية للأجانب.

وقال مسؤول رفيع إن "إدارة ترمب تتابع الأوضاع في أوروبا لتحديد ما إذا كان بعض الأفراد مؤهلين للحصول على صفة لاجئ"، مؤكداً أن "الخطة لم تُعتمد بعد بشكل نهائي".

وكان ترمب قد بدأ تنفيذ بعض المقترحات قبل عرضها رسميا عليه، من بينها خفض أعداد اللاجئين المقبولين، ومنح أولوية للأفريكانرز، وهم الأقلية البيضاء التي حكمت جنوب إفريقيا خلال نظام الفصل العنصري.

وادعى ترمب أن "هذه الأقلية تتعرض لاضطهاد عنصري في بلادها، وهي مزاعم نفتها الحكومة الجنوب إفريقية"، مؤكدة أن "الإحصاءات لا تظهر أن البيض أكثر عرضة للعنف من غيرهم".

ورغم أن برنامج اللاجئين يعتبر "الطريق الشرعي" لطلب الحماية في الولايات المتحدة بفضل إجراءاته الدقيقة وانتظار المتقدمين لسنوات، فإن ترمب أوضح أنه "يريد تقليص الهجرة بجميع أشكالها، القانونية وغير القانونية".

وجاء في الوثائق أن "الزيادة الكبيرة في التنوع السكاني قللت من مستوى الثقة الاجتماعية الضروري لعمل الديمقراطية"، مضيفة أن "على الإدارة أن تستقبل فقط اللاجئين القادرين على الاندماج الكامل والذين يتماشون مع أهداف الرئيس".

ولتحقيق ذلك، توصي الوثائق بإلغاء طلبات مئات الآلاف من الأشخاص الذين ينتظرون حالياً في مراحل متقدمة من عملية اللجوء، رغم أنهم خضعوا لفحوصات أمنية مطولة، كما تقترح فرض قيود على إعادة توطين اللاجئين في المناطق التي تضم نسباً مرتفعة من المهاجرين، بحجة منع "تركز المواطنين غير الأصليين" وتشجيع الاندماج.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية، توماس بيغوت، التعليق على تفاصيل الوثائق، مكتفيا بالقول إن "تنفيذ أولويات الرئيس المنتخب ليس أمرا مفاجئا"، مؤكدا أن "الإدارة تضع مصالح الشعب الأميركي فوق كل اعتبار".

واستثنت الإدارة بعض الحالات من القيود الجديدة، إذ سمحت بإعادة توطين عدد محدود من الأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية أثناء الحرب.

وقال منتقدو الخطط إن "هذه التوجهات تكشف عن تصور إدارة ترمب لمفهوم الأميركي الحقيقي".

وصرحت باربرا إل. ستراك الرئيسة السابقة لقسم شؤون اللاجئين في دائرة الهجرة والجنسية، بأن "الفكرة تعكس قناعة لدى البعض في الإدارة بأن الأميركيين الحقيقيين هم البيض والمسيحيون".

وشملت المقترحات أيضا تشديد إجراءات الفحص الأمني للاجئين، بما في ذلك إجراء اختبارات الحمض النووي للأطفال للتأكد من صلتهم بالبالغين المرافقين لهم.

ويخطط ترمب كذلك لتقليص عدد اللاجئين الذين يسمح لهم بدخول البلاد إلى 7,500 فقط العام المقبل، مقارنة بـ125,000 في عهد إدارة بايدن، مبررا ذلك بضرورة "حماية الموارد الوطنية".