ترمب يعلن نتيجة مفاوضات مع إسرائيل: وافقت

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، موافقة إسرائيل على خط الانسحاب الأولي من قطاع غزة، مؤكداً أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ عندما تؤكد حماس ذلك.

وكتب ترمب في منشور على حسابه في "تروث سوشيال"، إنه "بعد مفاوضات، وافقت إسرائيل على خط الانسحاب الأولي، الذي أطلعنا حماس عليه".

وأضاف: "عندما تؤكد حماس ذلك، سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فوراً، وسيبدأ تبادل الأسرى والمفقودين، وسنهيئ الظروف للمرحلة التالية من الانسحاب، والتي ستقربنا من نهاية هذه الكارثة".

وفي وقت سابق من يوم السبت، قال ترمب في تصريح لموقع "أكسيوس": "نحن قريبون" من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة"، مضيفاً أنه سيدفع نحو إتمام الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح ترمب: "قلت لبيبي (نتنياهو): هذه فرصتك لتحقيق النصر، وقد كان موافقاً. عليه أن يكون كذلك، ليس لديه خيار. معي، عليك أن توافق".

وذكر مسؤول في البيت الأبيض لـ"أكسيوس" أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر ترمب جاريد كوشنر توجها السبت إلى مصر لإتمام التفاصيل الفنية الخاصة بعملية إطلاق الرهائن و"مناقشة اتفاق السلام الدائم".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد تحوّلت العمليات في غزة صباح السبت إلى وضع دفاعي، وتم إيقاف الغارات الجوية باستثناء تلك الضرورية لحماية القوات.

وجاء ذلك بعد دعوة ترمب أمس الجمعة إسرائيل إلى وقف ضرباتها الجوية والدخول في محادثات مع حماس لإتمام الاتفاق.

وأكد مكتب نتنياهو أنه أوقف الهجوم الإسرائيلي "استعداداً للتنفيذ الفوري للمرحلة الأولى من خطة ترمب، والمتعلقة بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن".