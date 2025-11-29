ترمب يعلن إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها بالكامل.

وقال ترمب على منصته "تروث سوشيال": "إلى جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر، الرجاء اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها مغلقا بالكامل".

وفي وقت سابق من اليوم، نصحت إسبانيا والبرتغال شركات الطيران في بلديهما بعدم التحليق فوق المجال الجوي الفنزويلي خلال الأيام المقبلة، وفقاً لما ذكرته وكالة "تاس".

يذكر أن ترمب، قد قال إن الولايات المتحدة تستعد لاتخاذ إجراءات جديدة ضد شبكات تهريب المخدرات في فنزويلا، مشيراً إلى أن عمليات برية ستبدأ "قريبا جدا".

هذا وأمر ترمب بتوجيه ضربات استهدفت زوارق تزعم واشنطن أنها لتجار المخدرات في مياه فنزويلا بالبحر الكاريبي، حيث دمرت هذه الضربات عشرات الزوارق وخلفت أكثر من 80 قتيلاً.