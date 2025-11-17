ترمب يعلن عن لقاء مرتقب مع ممداني: نريد حل جميع المشكلات

شفق نيوز- واشنطن

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، عن نيته للقاء عمدة مدينة نيويورك المنتخب زهران ممداني.

وقال ترمب، في تصريحات صحفية إن ممداني طلب منه ترتيب اجتماع في البيت الأبيض وإنه الآن يعمل على تحقيق ذلك"، مبيناً أن "عمدة نيويورك يريد المقابلة وسنقوم بحل الأمور".

وتابع قائلاً: "نريد أن يسير كل شيء على ما يرام في نيويورك".

وطالب ترمب ممداني بإقامة علاقة جديدة مع واشنطن وإظهار المزيد من الاحترام، مشيراً إلى أهمية التعاون بين البلدية والحكومة الفيدرالية.

في المقابل، أوضح البيت الأبيض أنه لم يتم تحديد موعد للاجتماع بعد.

هذا الإعلان يأتي بعد فوز ممداني الذي يعد أول مسلم يشغل منصب عمدة نيويورك، وسط انتقادات متبادلة بين الطرفين قبل الانتخابات.

وكانت وسائل إعلام أميركية تحدثت عن أجندة اللقاء مشيرة إلى أن ترامب وممداني سيناقشان، تعزيز التعاون بين حكومة المدينة والحكومة الفيدرالية، وتحسين الوضع الأمني ومكافحة الجريمة، تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

كما من المرتقب، بحسب وسائل إعلام أميركية، أن يناقش الطرافان قضايا الهجرة والتنوع الثقافي نظرا لأن ممداني هو أول مسلم يتولى منصب عمدة نيويورك، فإنه من المتوقع أن يناقش قضايا الهجرة والتكامل الاجتماعي ضمن إطار تعزيز التنوع واحترام الحقوق المدنية.