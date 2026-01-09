ترمب يعلن عن عمليات عسكرية برية في المكسيك: تسيطر عليها العصابات

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، عن تحوّل العمليات الأمريكية إلى عمليات برية ضد عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية، مصرحًا بأنه يعتقد أن "هذه العصابات تسيطر فعليًا على المكسيك".

وقال الرئيس الأميركي، في مقابلة مع شون هانيتي، على قناة "فوكس نيوز": "لقد أوقفنا 97% من تهريب المخدرات عبر البحر، والآن سنبدأ بضرب العصابات على البر. عصابات المخدرات تسيطر على المكسيك. من المحزن جدًا رؤية ما حدث لهذا البلد".

مع ذلك، لم يحدد ترمب إطارًا زمنيًا محتملًا لهذه الضربات أو الدول، التي قد تتأثر بها في المنطقة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد صرح يوم أمس الخميس، بأن "واشنطن لم تعد تمتلك خيارات للضغط على كوبا، سوى التدخل العسكري والقصف"، على حد قوله.

وقال ترمب خلال مقابلة صحفية، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية ستشدد الضغط على كوبا: "لا أعتقد أن هناك الكثير من الخيارات المتاحة للضغط على كوبا، سوى غزوها وتدميرها".

وفي السياق ذاته، صرح ترامب بأن كوبا "تقف على حافة الهاوية"، مضيفًا أن "البلاد تواجه مشكلات كبيرة"، وفق تعبيره.

وفي الثالث من كانون الثاني/يناير الجاري، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن مادورو وفلوريس، سيُحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات وتهديد الولايات المتحدة". وقد دفع مادورو وزوجته ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما خلال مثولهما أمام محكمة نيويورك.