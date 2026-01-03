ترمب يعلن اعتقال مادورو بعد سلسلة ضربات واقتياده خارج فنزويلا

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عقب الضربات الجوية على البلاد.

وقال ترمب في تصريحات صحفية إن "الولايات المتحدة شنت ضربات ضد فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو، الذي جرى اعتقاله واقتياده خارج فنزويلا"، مضيفاً: "تم القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا".

وفجر اليوم السبت، دخلت فنزويلا على خط تصعيد عسكري مفاجئ بعدما هزّت انفجارات متتالية العاصمة كراكاس، في وقت تحدثت فيه الحكومة عن هجوم أميركي استهدف مواقع مدنية وعسكرية في أكثر من ولاية.

وفي بيان رسمي قالت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، إن الهجمات وقعت في كراكاس وولايات ميراندا وأراغوا ولا غوايرا، وأعلن مادورو حالة طوارئ وطنية ودعا القوى الاجتماعية والسياسية إلى تفعيل خطط التعبئة.

وعلى الجانب الأميركي، نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب إنه "على علم" بتقارير الانفجارات وتحليق الطائرات، فيما لم يعلق البيت الأبيض والبنتاغون فوراً على التطورات.