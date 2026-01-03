ترمب يعلن استراتيجية "الهيمنة الأميركية المطلقة" على نصف الكرة الغربي

شفق نيوز- واشنطن

اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، عن فرض الهيمنة على نصف الكرة الأرضية الغربي، عبر استراتيجية جديدة.

وقال ترمب في كلمة له: النظام الاشتراكي في فنزويلا سرق البنية التحتية النفطية التي بنيناها هناك بالقوة، ولن نسمح بنهب ممتلكاتنا بعد الآن.

وأضاف "مصادرة فنزويلا لمنصاتنا وأصولنا النفطية تعد أكبر عملية سرقة للممتلكات الأمريكية في تاريخ بلادنا".

وتابع "تجاوزنا (مبدأ مونرو) واستبدلناه باستراتيجية جديدة تضمن الهيمنة الأمريكية المطلقة على نصف الكرة الغربي".

واستطر أن "هذه واحدة من أعظم عملياتنا مثل عملية قاسم سليماني وقصف المواقع النووية الإيرانية".

وأضاف "عملية فنزويلا تمت دون خسارة جندي أمريكي واحد أو أي معدة عسكرية، رغم مشاركة العديد من الطائرات والمروحيات"، مبينا ان "القوات الفنزويلية كانت في وضع الاستعداد وتعلم بوجود سفننا في البحر، لكن تم سحقهم وشل حركتهم بسرعة فائقة".

وبين أنه "كنا مستعدين لشن موجة ثانية وأضخم بكثير من الهجوم إذا لزم الأمر، لكن الضربة الأولى الدقيقة كانت كافية".

وتابع أن "الديكتاتور وزوجته محتجزون حالياً على متن سفينة وسيتجهون في النهاية إلى نيويورك للمحاكمة"، مضيفا أن "مادورو تزعم (كارتل دي لوس سوليس) وأغرق بلادنا بالسموم القاتلة وتسبب بوفاة مئات الآلاف من الأميركيين".

ووجه ترمب كلمته إلى الفنزويليين في أمريكا والداخل: انتهى زمن المعاناة.. فنزويلا ستصبح غنية ومستقلة وآمنة عبر الشراكة معنا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عقب الضربات الجوية على البلاد.

ودخلت فنزويلا فجر اليوم السبت، على خط تصعيد عسكري مفاجئ بعدما هزّت انفجارات متتالية العاصمة كراكاس، في وقت تحدثت فيه الحكومة عن هجوم أميركي استهدف مواقع مدنية وعسكرية في أكثر من ولاية.