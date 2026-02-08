ترمب يعلن اجتماعاً "بالغ الأهمية" مع عصفورة

شفق نيوز– واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، أنه التقى رئيس هندوراس نصري عصفورة في مقر إقامته مارالاغو في بالم بيتش، متحدثاً عن شراكة أمنية وثيقة بين البلدين.

وقال ترمب إن البلدين يرتبطان بشراكة وثيقة في مجال الأمن، ويعملان معاً على "مكافحة عصابات المخدرات الخطيرة، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين وأفراد العصابات من الولايات المتحدة".

وفي منشور عبر منصة تروث سوشيل، قال ترمب "عقدت اجتماعا بالغ الأهمية مع رئيس هندوراس نصري عصفورة ولدينا شراكة وثيقة في مجال الأمن".

وأشار ترمب إلى أنه "بمجرد أن منحت نصري عصفورة تأييدي، فاز في الانتخابات الرئاسية في هندوراس".

وكان السياسي ورجل الأعمال المحافظ قد أدى اليمين الدستورية رئيساً لهندوراس الشهر الماضي، بعد انتخابات حامية الوطيس شابتها اتهامات بالتزوير وتوترات سياسية غذّاها التدخل الأميركي، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وسبق أن أعلن ترمب دعمه الصريح للمرشح اليميني نصري عصفورة خلال الانتخابات الرئاسية في هندوراس عام 2025، واصفاً إياه بـ"الحليف القوي" لمواجهة "تجار المخدرات الشيوعيين" في المنطقة.

وفاز عصفورة بالانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2025 بعد منافسة شديدة، وتعهد بقطع العلاقات مع فنزويلا، ما عزز التحالف مع إدارة ترمب.

ويُعد هذا التحالف جزءاً من استراتيجية أوسع لترمب تهدف إلى تعزيز نفوذه في أميركا الوسطى عبر حلفاء يمينيين.