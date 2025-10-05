ترمب يعلق على مقترح بوتين بشأن معاهدة "نيو ستارت"

شفق نيوز- واشنطن

ايد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، فكرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن معاهدة "نيو ستارت" لتمديد الحد من الأسلحة الاستراتيجية عاماً.

وقال ترمب ردا على سؤال لوكالة "تاس" خلال تواصله مع الصحفيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، إن هذه فكرة جيدة على ما يبدو".

وسبق أن أوضح بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" أنه إذا لم تكن الولايات المتحدة بحاجة إلى تمديد المعاهدة، فإن روسيا أيضا في غنى عن التمديد.

حيث قال بوتين في وقتها: "نعلم أن هناك أشخاصا في الولايات المتحدة يقولون: نحن لسنا بحاجة إلى أي تمديد للمعاهدة، ولكن إذا لم يكونوا بحاجة إليها، فنحن لسنا بحاجة إليها أيضا".

وفي 22 أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن بوتين خلال اجتماع مع مجلس الأمن الروسي أن روسيا مستعدة للاستمرار في الالتزام بالقيود الكمية للمعاهدة لمدة عام إضافي بعد انتهاء معاهدة نيو ستارت في فبراير.