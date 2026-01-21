ترمب يصل سويسرا و"غرينلاند" أبرز ما سيبحثه

شفق نيوز- برن

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إلى سويسرا للمشاركة بأعمال منتدى دافوس، بعد تأخر بسبب مشكلة كهربائية بسيطة في الطائرة الرئاسية استلزمت العودة إلى واشنطن لتغيير الطائرة.

ومن المقرر أن يتحدث ترمب أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، ومن الممكن أن تمزق طموحاته بالاستيلاء على غرينلاند من الدنمارك، العضوة بحلف شمال الأطلسي (الناتو) العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين، كما ستغطي على خطته الأصلية باستخدام ظهوره في تجمع النخبة العالمية للتحدث عن المسائل المتعلقة بقدرة بلاده على تحمل التكاليف.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب، أنه سينظم اجتماعا حول غرينلاند مع "مختلف الأطراف" على هامش منتدى دافوس.

وقال ترمب: "مثلما سبق وقلت للجميع بوضوح شديد، غرينلاند ضرورة حيوية للأمن القومي والعالمي. لا رجوع إلى الوراء، والكل موافق على ذلك".

ويشارك في أعمال المنتدى في المنتجع الواقع في جبال الألب حوالي 3000 شخصية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي والتجارة والذكاء الاصطناعي تحت شعار "روح الحوار" حتى الخميس المقبل.

ومن بين المشاركين في المنتدى المستشار الألماني فريدريش ميرتس ومئات من قادة الشركات العالمية.