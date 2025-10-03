ترمب يشكر خمس دول بعد قرار حماس: إنها لحظة خاصة وغير مسبوقة

شفق نيوز- واشنطن

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن شكره للدول التي ساعدت في التوصل إلى خطته بشأن قطاع غزة، مؤكداً أن اليوم يمثل "لحظة خاصة وغير مسبوقة".

وقال ترمب في كلمة له: "أود أن أشكر كل الدول التي ساعدت في وضع هذه الخطة، قطر، تركيا، المملكة العربية السعودية، مصر، الأردن، والكثير من الدول الأخرى. العديد من الأشخاص عملوا بجد. إنه يوم كبير، وسنرى كيف ستسير الأمور. علينا أن نضع الكلمة الأخيرة في هذا الشأن."

وأضاف: "أهم ما أتطلع إليه هو عودة الرهائن إلى ديارهم. بعضهم، للأسف، تعرفون وضعهم، لكن عائلاتهم تريد أن تراهم يعودون كما يعود الأحياء."

واختتم بالقول: "هذا يوم مميز. شكراً للجميع، شكراً للدول التي ساعدت. كان الجميع متحداً من أجل السلام في الشرق الأوسط، ونحن قريبون جداً من ذلك. سأعامل الجميع بعدل."

حديث ترمب جاء بعد أن أعلنت حركة "حماس" أنها سلّمت الوسطاء ردها على خطة ترمب، مؤكدة موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى، أحياء وجثامين، وفق صيغة التبادل الواردة في المقترح، مع توفير الظروف الميدانية لتنفيذ العملية.

كما أعلنت استعدادها للدخول فوراً في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة التفاصيل.

وجددت الحركة موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بالتوافق الوطني الفلسطيني وبدعم عربي وإسلامي.

وكان ترمب، قد هدد في وقت سابق من الجمعة، حركة حماس بفتح "أبواب الجحيم"، في حال لم تتوصل لاتفاق الفرصة الأخيرة، مؤكداً أنه يجب التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بشأن غزة بحلول مساء يوم غد.