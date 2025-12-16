ترمب يشدد قيود دخول الأجانب من عدة بلدان جديدة بينها سوريا

شفق نيوز- واشنطن

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقّع أمرًا تنفيذيًا يقضي بتشديد القيود على دخول مواطني عدد من الدول الجديدة، بدعوى أنها "تُظهر قصورًا واضحًا ومستمرًا وشديدًا في عمليات الفحص والتدقيق وتبادل المعلومات، وذلك لحماية الشعب الأمريكي من التهديدات".

ووفقًا لبيان البيت الأبيض، يُبقي الأمر على القيود الكاملة على دخول مواطني الدول الـ 12 المصنفة سابقًا بـ"عالية الخطورة": "أفغانستان، وبورما، وتشاد، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن".

ويُضيف الأمر قيودًا كاملة على دخول 5 دول أخرى: بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وجنوب السودان، وسوريا، كما يفرض هذا الأمر قيودًا على دخول الأفراد الحاملين لوثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية.

وكذلك يفرض قيودًا على دخول دولتين كانتا تخضعان سابقًا لقيود جزئية: لاوس وسيراليون، ويستمر فرض قيود جزئية على مواطني أربع من الدول السبع المصنفة "عالية الخطورة": بوروندي، وكوبا، وتوغو، وفنزويلا.