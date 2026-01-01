ترمب يسحب الحرس الوطني من ثلاثة مدن أميركية

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، عن سحب الحرس الوطني من مدن شيكاغو (إلينوي)، ولوس أنجلوس (كاليفورنيا)، وبورتلاند (أوريغون)، لكنه أكد أنه "سيعود" إذا اقتضت الحاجة ذلك.

وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "نقوم بسحب الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند، على الرغم من أن الجريمة انخفضت بشكل كبير بفضل وجود هؤلاء الوطنيين العظماء في هذه المدن — وفقط بفضل هذا الأمر. كانت بورتلاند ولوس أنجلوس وشيكاغو لتُفقد لولا تدخل الحكومة الفيدرالية".

وأضاف الرئيس الأميركي: "سنعود، ربما بصورة مختلفة وأكثر قوة، عندما تبدأ الجريمة في الارتفاع مجددًا. هذا مسألة وقت! من الصعب تصديق أن هؤلاء العمداء وحكام الولايات الديمقراطيون، جميعهم غير كفؤين للغاية، يريدون رحيلنا، خاصةً بالنظر إلى التقدم الكبير الذي أحرزناه".

وكان ترمب قد أرسل قوات إلى عدة مدن تديرها سلطات ديمقراطية خلال عامه الأول بعد العودة إلى السلطة، في ما وصفه بحملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة.