ترمب يستعد لتقديم إحاطة في الكونغرس بشأن فنزويلا وكولومبيا

شفق نيوز- واشنطن

كشف السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، يوم الأحد، عن استعداد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتقديم إحاطة لأعضاء الكونغرس بشأن التوسع المحتمل للعملية الأميركية ضد فنزويلا وكولومبيا.

وقالت غراهام، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية: "أخبرني ترمب أمس أنه بعد عودته من آسيا، يخطط لإطلاع أعضاء الكونغرس على العمليات العسكرية المحتملة المستقبلية ضد فنزويلا وكولومبيا، لذلك ستعقد جلسة استماع في الكونغرس حول التوسيع المحتمل للضربات من البحر إلى البر".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة واشنطن بوست، إن الرئيس ترمب وقّع وثيقة سرية تمنح CIA صلاحيات تنفيذ إجراءات عدوانية ضد الحكومة الفنزويلية في إطار حملة أوسع لمكافحة الاتجار بالمخدرات.