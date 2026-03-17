ترمب يستبعد لجوء إسرائيل للخيار النووي ضد إيران ويؤكد: "لن تفعل ذلك أبداً"

شفق نيوز - واشنطن

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إمكانية استخدام السلاح النووي في أي ضربة عسكرية تستهدف إيران، مؤكداً أن تل أبيب لن تلجأ إلى هذا الخيار النوعي رغم تصاعد وتيرة التصعيد العسكري الذي يشهده الشرق الأوسط.

وفي معرض رده على تساؤلات حول تكهنات ساقها مستشاره "ديفيد ساكس" في "بودكاست" أشار فيه إلى احتمال تفكير إسرائيل بشن هجوم نووي، قطع ترمب الشك باليقين قائلاً: "إسرائيل لن تفعل ذلك.. إسرائيل لن تفعل ذلك أبداً".

وتأتي هذه التصريحات لتهدئة المخاوف الدولية من انزلاق المواجهة المباشرة بين طهران وتل أبيب إلى مستويات غير مسبوقة من الدمار الشامل.

وكان ترمب قد قال أمس الاثنين في تصريح للصحفيين من مكتبه في البيت الأبيض إن "تم إلحاق بإيران أضراراً بالغة خلال أسبوعين فقط، وإن ما أنجزته كان "عملاً من أجل العالم".

وأضاف أن التدخل العسكري ضد إيران جاء لمنعها من امتلاك سلاح نووي، معتبراً أن عدم التحرك كان سيقود إلى حرب نووية وربما إلى حرب عالمية ثالثة.