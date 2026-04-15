ترمب يستبعد تمديد الهدنة مع طهران: الاتفاق النهائي هو "الخيار الأفضل"

شفق نيوز/ واشنطن

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، تأكيده على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران لإنهاء النزاع العسكري الذي عصف بالمنطقة طيلة أربعين يوماً، قبل سريان وقف إطلاق النار المؤقت في الثامن من نيسان/أبريل الجاري.

ونقلت شبكة "ABC نيوز" عن ترمب قوله، إنه لا يعتزم تمديد أمد الهدنة الحالية ولا يرى ضرورة لذلك، مشدداً على أن إبرام اتفاق نهائي يمثل "الخيار الأفضل"؛ كونه سيتيح لإيران البدء بعمليات إعادة الإعمار، في إشارة إلى الأضرار الواسعة التي لحقت بالمنشآت والبنى التحتية جراء الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية المشتركة.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن النظام في إيران بات "مختلفاً" في الوقت الراهن، مضيفاً أن واشنطن تمكنت من "إزاحة المتطرفين" من هرم السلطة في طهران، على حد تعبيره.