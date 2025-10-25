ترمب يريد إبرام "صفقة مؤقتة" مع شي خلال جولة آسيوية تشمل 3 دول

شفق نيوز- واشنطن

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، استغلال جولته في آسيا لإبرام اتفاق مبدئي مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في محاولة لتخفيف التوتر التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين.

وأوضحت وكالة رويترز، أن جولة ترمب التي تستمر خمسة أيام وتشمل ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية، تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والبحث عن تفاهمات جديدة بشأن المعادن الحيوية والتقنيات المتقدمة.

ومن المقرر أن يعقد ترمب لقاءً وجهاً لوجه مع الرئيس الصيني يوم الخميس المقبل في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، وسط توقعات بالتوصل إلى "اتفاق مؤقت" يشمل تخفيفاً محدوداً للرسوم الجمركية وتعهداً صينياً بشراء منتجات أميركية، منها طائرات "بوينغ" وفول الصويا.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن البيت الأبيض لا يتوقع تحقيق اختراق كبير، بل يسعى إلى "إدارة الخلافات" ومنع تفاقم الحرب التجارية.

وأضاف التقرير، أن واشنطن قد تسمح باستئناف تدفق بعض الرقائق الإلكترونية إلى الصين، في المقابل، قد تخفف بكين قيودها على تصدير المعادن النادرة التي أثارت غضب ترمب في السابق.

ومن المقرر أن يحضر ترمب قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا، قبل التوجه إلى اليابان للقاء رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكاييتشي، ثم كوريا الجنوبية حيث سيجتمع مع الرئيس الصيني.

كما سيطرح ترمب خلال لقائه مع شي ملف تايوان وقضية الصحفي التايواني-الهونغ كونغي جيمي لاي المعتقل في هونغ كونغ، بحسب "رويترز".