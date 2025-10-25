ترمب يرهن لقاءه ببوتين بإمكانية الاتفاق حول أوكرانيا

شفق نيوز – الدوحة

رهن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم السبت، إمكانية عقد لقاء مع نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بثقته من التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.

وقال ترمب رداً على سؤال حول استعداده لإجراء لقاء مع بوتين، "يجب أن نعرف أننا ننوي عقد صفقة".

وأعرب الرئيس الأميركي، خلال حديثه مع صحفيي البيت الأبيض على متن طائرته أثناء التزوّد بالوقود في الدوحة في طريقه إلى ماليزيا، عن خيبة أمله فيما يتعلق بمسار التسوية السلمية في أوكرانيا.

وأشار إلى أن علاقاته "كانت دائماً جيدة جداً مع فلاديمير بوتين".

وألغى الرئيس الأميركي، الخميس الماضي، لقاءً كان مخططاً له مع بوتين في العاصمة الهنغارية بودابست.

وعلّق وقتها على إلغاء اللقاء بالقول، "تكوّن لدي انطباع بأننا لن نصل إلى الهدف المرجو.. لكننا سنلتقي في المستقبل".

وجاء إعلان ترامب على الرغم من تأكيد هنغاريا وقتها، أن اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب سيعقد، لكن في وقت غير معلوم.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بعد ذلك، أن اللقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب لا يزال ممكناً، لكن يجب أن يسفر عن نتيجة إيجابية ملموسة.