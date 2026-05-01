ترمب يرفع الرسوم على السيارات والشاحنات المستوردة من أوروبا

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، عن رفع الرسوم المفروضة على السيارات والشاحنات المستوردة من الاتحاد الأوروبي بنسبة 25٪، بدءاً من الأسبوع المقبل.

وقال ترمب في تغريدة تابعتها وكالة شفق نيوز، أنه نظرًا لعدم التزام الاتحاد الأوروبي باتفاقية التجارة المبرمة بيننا بالكامل، سأقوم الأسبوع المقبل بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على سيارات وشاحنات الاتحاد الأوروبي المستوردة إلى الولايات المتحدة".

وأضاف أن "الرسوم سترتفع إلى 25%. ومن المفهوم والمتفق عليه تمامًا أنه في حال إنتاج السيارات والشاحنات في مصانع الولايات المتحدة الأمريكية، فلن تُفرض أي رسوم جمركية".

وتابع ترمب: "يجري حاليًا إنشاء العديد من مصانع السيارات والشاحنات باستثمارات تتجاوز 100 مليار دولار، وهو رقم قياسي في تاريخ صناعة السيارات والشاحنات. ستُفتتح هذه المصانع، التي يعمل بها عمال أمريكيون، قريبًا".

وكان ترمب قد تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% اعتبارا من 1 شباط/فبراير على واردات من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، ترتفع إلى 25% في 1 يونيو/حزيران، وتستمر حتى التوصل إلى اتفاق يسمح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند.