ترمب يرد على خامنئي بشأن إمكانية اندلاع حرب إقليمية

شفق نيوز- واشنطن

رد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، على المرشد الإيراني، علي خامنئي، بشأن إمكانية اندلاع حرب إقليمية.

وقال ترمب، إنه إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، فسيرى العالم قريباً ما إذا كان المرشد الإيراني، علي خامنئي، محقاً في تحذيره من أن هجوماً أميركياً سيشعل حرباً إقليمية.

وأضاف ترمب للصحفيين رداً على سؤال حول رد فعله على تصريحات المرشد الإيراني، المضادة بشأن العواقب المحتملة لضربة أميركية: "لماذا لا يقول ذلك؟ بالطبع، يمكن قول ذلك".

وتابع: "لكن لدينا أكبر وأقوى السفن في العالم، هناك، على مقربة شديدة. ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق"، مبيناً أنه "إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسنرى ما إذا كان محقاً".

يذكر أن ترمب قد قال إن إيران تجري محادثات جادة مع الولايات المتحدة، رافضاً الإفصاح عما إذا كان قد قرر شن ضربة عسكرية محتملة ضد النظام.

هذا وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن إيران ثابتة وستظل ثابتة، مشيراً إلى أن بلاده ستضع حداً لأفعال الولايات المتحدة "المؤذية ومضايقاتها".