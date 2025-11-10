ترمب يرحب باستقالة إدارة BBC ويتهمها بتشويه خطابه

شفق نيوز- واشنطن

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن ارتياحه لاستقالة إدارة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، بعد اتهامات بتعديل وتشويه خطابه الذي ألقاه في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، قبيل أحداث اقتحام مبنى الكابيتول.

وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية في وقت سابق، استقالة المدير العام تيم ديفي والرئيسة التنفيذية ديبورا تورنيس، فيما كتب ترمب على مواقع التواصل الاجتماعي: "كبار مسؤولي بي بي سي، بمن فيهم تيم ديفي، رئيسهم، جميعهم يستقيلون أو يُطردون لأنهم ضبطوا وهم يشوهون خطابي الممتاز (المثالي!) في السادس من يناير. شكراً لصحيفة التلغراف على كشف هؤلاء الصحفيين الفاسدين".

وكانت صحيفة التلغراف البريطانية قد ذكرت أن "بي بي سي" زورت خطاب ترمب في يناير/كانون الثاني 2021 بطريقة أوحت بأنه شجع أعمال الشغب في الكابيتول، فيما وصفت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، الهيئة بأنها "وسيلة إعلامية كاذبة" بعد تقارير تحدثت عن تحريف الخطاب.

وفي السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، اقتحم أنصار ترمب مبنى الكابيتول أثناء جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ما أدى إلى اعتقالات واسعة ومحاكمات لاحقة.وبعد تنصيبه رئيساً للمرة الثانية عام 2025، أصدر ترمب أمراً تنفيذياً بالعفو عن نحو 1500 شخص أُدينوا في تلك الأحداث، واعداً بدعوتهم إلى البيت الأبيض لاحقاً.