ترمب: إيران وافقت على تعليق برنامجها النووي وسنوقع الاتفاق خلال يومين

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، أن إيران وافقت على تعليق برنامجها النووي "إلى أجل غير مسمى"، مؤكداً أن اتفاق إنهاء الحرب بات قريباً من الاكتمال.

وقال ترمب، في تصريحات لبلومبرغ، إن "الاتفاق أصبح شبه مكتمل، وقد انتهينا من معظم النقاط الرئيسية مع إيران، وسيتم الأمر بسرعة كبيرة".

وأضاف أن طهران "تريد الاجتماع والتوصل إلى اتفاق"، مشيراً إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد الجهة التي ستقود الوفد الأميركي في المحادثات الخاصة بتوقيع الاتفاق.

وبحسب ما نقلته "بلومبرغ"، عن ترمب فإن إيران وافقت على تعليق برنامجها النووي دون سقف زمني محدد، في حين لن تحصل على أموالها المجمدة لدى الولايات المتحدة ضمن هذا الاتفاق.