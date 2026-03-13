ترمب: إيران كانت تخطط للسيطرة على الشرق الأوسط

شفق نيوز - واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، أن إيران كانت تتبنى مخططات استراتيجية لبسط سيطرتها الكاملة على منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية نجحت في تقويض تلك الطموحات بشكل واسع.

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز"، تطرق ترمب إلى وضع المرشد الأعلى الجديد في إيران آية الله مجتبى خامنئي، قائلاً: "أعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة بصورة أو بأخرى".

و بشأن المواجهة القائمة في المنطقة، وصف الرئيس الأميركي حجم الأضرار التي لحقت بالجانب الإيراني بأنها "تدمير شامل لم تشهده أي دولة أخرى (..) ورغم ذلك لا تزال لديهم بعض البقايا".

وفي سياق ذي صلة بالملاحة الدولية، حثّ ترمب السفن التجارية على "إبداء الشجاعة" في العبور من مضيق هرمز، مشدداً على أن طهران لم تعد تشكل تهديداً بحرياً حقيقياً بعد إغراق قطعها الأسطولية.

وقال رئيس الولايات المتحدة أيضا، إن "إيران كانت تخطط للسيطرة على الشرق الأوسط، وتعتزم التحكم فيه بالكامل".