ترمب: إيران عاجزة عن توحيد صفوفها ولا تعرف كيف توقع اتفاقا غير نووي

شفق نيوز - واشنطن

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، أن إيران باتت "عاجزة" عن توحيد صفوفها، ولا تعرف كيف يمكنها توقيع اتفاق غير نووي تزامناً مع تزايد الضغوط التي تمارسها واشنطن على النظام في طهران.

وشدد ترمب في تصريحات صحفية، أن على الجمهورية الإسلامية "استيعاب الأمر سريعاً"، في إشارة إلى ضرورة المضي في تسوية شاملة مع الولايات المتحدة.

يأتي هذا تزامناً مع تصرحيات أدلى بها مسؤولون أميركيون، بأن ترمب أصدر توجيهات إلى مساعديه بالاستعداد لفرض حصار طويل الأمد على إيران مع استبعاد إمكانية تجدد التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن أولئك المسؤولين قولهم، إن : "ترمب خلص إلى أن استئناف القصف أو الانسحاب ينطوي على مخاطر تفوق الإبقاء على الحصار"، مؤكدين أن حصار مضيق هرمز "يسحق" اقتصاد إيران ويجعلها تواجه مشقة كبرى في تخزين نفطها، مشيرين إلى أن ترمب غير مستعد للتخلي عن مطلب تعهد إيران بتعليق التخصيب لمدة 20 عاما على الأقل.

وعلى صعيد متصل نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها، إن: "إيران أبلغت الوسطاء أنها تحتاج بضعة أيام للتشاور مع المرشد مجتبى خامنئي قبل تقديم مقترح معدل" لاستئناف المفاوضات مع واشنطن مع سريان الهدنة.