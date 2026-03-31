ترمب: إيران خسرت كل شيء وسنغادرها خلال أسبوعين أو ثلاثة

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فجر اليوم الأربعاء، إن إيران "خسرت كل شيء" وتحاول إبرام اتفاق غير أن وسائل الإعلام لا تسلط الضوء على ذلك، فيما أكد أن الولايات المتحدة لن تبقى في إيران سوى أسبوعين أو ثلاثة.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية ماركو روبيو، تابعته وكالة شفق نيوز، إن إيران "خسرت كل شي وهي تتواصل معنا لإبرام اتفاق لكن وسائل الإعلام لا تتحدث عن ذلك".

وأضاف: "الهدف الوحيد الذي كان لديّ في إيران هو عدم امتلاكها سلاحاً نووياً"، متابعاً: "بعد تحقيق هدفنا سنغادر إيران في عضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ولا حاجة لنا للبقاء فيها".

بدوره أوضح روبيو، أن الهدف مع الحرب على إيران هو تدمير ترسانة الصواريخ الإيرانية.