ترمب: إيران تنهار مالياً وتخسر 500 مليون دولار يومياً بسبب أزمة هرمز

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، أن إيران بدأت "تنهار مالياً" نتيجة الأزمة المرتبطة بمضيق هرمز، والتي قال إنها تكلف طهران خسائر تُقدر بنحو 500 مليون دولار يومياً.

وذكر ترمب في تدوينة عبر منصة "تروث سوشيال"، أن طهران تطلب "يومياً" وبشكل فوري إيجاد حل لأزمة المضيق لتفادي تداعيات الانهيار، واصفاً إياها بأنها باتت "متعطشة بشدة" للسيولة النقدية.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن طهران تواجه عجزاً في تأمين المرتبات الشهرية، مدعياً أن أفراداً في الجيش والشرطة باتوا "يشكون" من عدم تقاضي مستحقاتهم المالية جراء هذه الأزمة.