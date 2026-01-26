ترمب: إيران تطمح لاتفاق بعد وصول الاسطول الأميركي للشرق الأوسط

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الاثنين، إن الاسطول الذي وصل إلى مياه الشرق الأوسط "ضخم وأكبر" من المتمركز بالقرب من فنزويلا، مشيراً إلى أن هذا دفع إيران محاولة التوصل إلى اتفاق مع البيت الأبيض.

ونقل موقع "‏أكسيوس" عن ترمب، قوله إن "إيران تريد اتفاقاً مع وصول الاسطول الأميركي إلى الشرق الأوسط"، متابعاً: "لدينا اسطول ضخم بجوار إيران أكبر من فنزويلا".

في حين نقل موقع "‏أكسيوس" عن مصادر مطلعة، أن "ترمب لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن إيران وقد يجري مزيدا من المشاورات هذا الأسبوع".

وكان الجيش الأميركي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" ومجموعتها قد وصلت إلى الشرق الأوسط، ما يعزز بشكل كبير قوته النارية في المنطقة في ظل تصاعد التوترات مع إيران.

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في منشور على منصة "إكس"، إن حاملة الطائرات "لينكولن"، ومجموعتها الضاربة "منتشرة حالياً في الشرق الأوسط لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين"، بحسب وكالة "فرانس برس".

ويأتي ذلك وسط ترقب ضربة أميركية وشيكة ضد طهران، بالتزامن مع توترات داخلية غير مسبوقة في إيران، واحتجاجات ضد النظام، واتهامات لواشنطن بالتحريض ودعم المحتجين.

ويرى مراقبون، أن تعزيز الانتشار الأميركي في المنطقة قد يكون منصة لهجوم واسع يستهدف تغيير النظام الإيراني، أو أداة ضغط قصوى لإجبار طهران على اتفاق نووي أكثر صرامة.