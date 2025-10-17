صواريخ "توماهوك" على طاولة ترمب وزيلينسكي

شفق نيوز- واشنطن

رغم التأكيد المعلن للرئيس الأميركي دونالد ترمب، حول إيقاف الحرب بين أوكرانيا وروسيا، إلى أن صورايخ "توماهوك" قد تصدرت لقاء اليوم الجمعة بين ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

وأكد ترمب، خلال اللقاء أنه يرغب في إنهاء مسألة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، معبّرا عن اعتقاده بأن هذه رغبة الرئيس الروسي كذلك، وقال إنه سيحاول عقد قمة ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي لإنهاء الحرب.

وأكد الرئيس الأميركي: "يمكننا وقف الحرب في أوكرانيا واتصالي مع بوتين أمس كان جيداً وبناءً"، لافتاً إلى أن "بوتين قد يكون يحاول شراء الوقت ولكن في هذه المرة أعتقد أنه يريد إبرام صفقة بشأن أوكرانيا".

فيما قال زيلينسكي إن روسيا تكبدت خسائر كبيرة، لكن بوتين لا يرغب حقا في السلام، مشددا على الحاجة إلى وقف لإطلاق النار على غرار اتفاق غزة.

ويُتوقع أن يدفع الرئيس الأوكراني خلال اللقاء بالرئيس دونالد ترمب للموافقة على تزويده بصواريخ توماهوك طويلة المدى قادرة على استهداف العمق الروسي.

وتطرق زيلينسكي إلى صواريخ "توماهوك"، أحد أبرز أسباب زيارته لواشنطن، مقترحا مقابل إمداد أوكرانيا بها إمداد أميركا بآلاف المسيّرات.

لكن ترمب رد بالقول إن الولايات المتحدة تصنع الكثير من المسيّرات، مشددا على حاجة الولايات المتحدة لصواريخ توماهوك، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتولى إمداد أوكرانيا بما يلزم.

وصرّح أن التهديد بإرسال صواريخ توماهوك لأوكرانيا يبقى موجودا، مضيفا أنه لا يرغب في التصعيد مع روسيا، خاصة وأن هذه الصواريخ "فعالة وخطيرة".

في حين شدد الرئيس الأميركي على إنه منح أوكرانيا صواريخ "جافلين" وهو ما كان سببا في منع سقوط كييف، متابعاً: "نصنع الكثير من المسيرات ونشتريها كذلك من دول أخرى، ولدي التزام بالحفاظ على مخزون أميركي كاف من المسيرات وصواريخ توماهوك".

ورأى أن "زيلنسكي يريد إبرام صفقة، والتهديد باستخدام صواريخ توماهوك أمر جيد، لكن صواريخ توماهوك خطيرة جداً ويمكن أن يؤدي استخدامها لتصعيد، وتزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك ليس سهلاً وآمل ألا تحتاجها".

وعن جائزة نوبل للسلام، قال ترمب: "أنهيتُ 8 حروب ولم أحصل على جائزة نوبل، والحرب الأوكرانية ستكون التاسعة التي أنهيها، ويجب عقد قمة ثلاثية روسية أوكرانيا أميركية لوقف الحرب في أوكرانيا".

وأكد ترمب بخصوص مسألة النفط الروسي، أن الهند لن تشتري النفط الروسي بعد اليوم، في محاولة للضغط على بوتين لإنهاء الحرب، لكنه قال في ذات السياق إن المجر - الحليف الاستراتيجي لبوتين - تجد صعوبة في التخلي عن النفط الروسي.

وعن الحروب والصراعات ذكر ترمب: "أرغبُ في وقف الصراع الباكستاني الأفغاني، وأنقذت عشرات الملايين من الأرواح بتجنب حرب بين الهند وباكستان".

وفيا يتعلق بالصين، أشار إلى "أننا في موقف قوي ويمكن التوصل إلى صفقة مع الصين، وأن موقفنا قوي مع الصين بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها، كما أن علاقتنا جيدة مع الصين وستكون هناك لقاءات قريبة بين الطرفين وعلاقتي مع الرئيس شي جيدة، وأن الرسوم الجمركية عززت الأمن القومي الأميركي".

ووصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض الجمعة، في زيارة تتسم بأهمية كبيرة، بحسب "فرانس برس".

واستقبل ترامب زيلينسكي، ووقف الرئيسان أمام عدسات الكاميرا قبل دخولهما إلى البيت الأبيض، حيث أكد في معرض حديثه أنه سيبحث مع الرئيس الأميركي الضمانات والدعم العسكري.

ويأتي هذا الاجتماع بعد يوم من إعلان ترمب المفاجئ عن قمة جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.