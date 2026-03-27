خسائر بمليارات الدولارات.. واشنطن تدرس سيناريوهات "غير مثالية" لنشر قوات برية داخل إيران

شفق نيوز - واشنطن

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة خيارات لتصعيد الحرب ضد إيران بشكل كبير في حال فشلت مساعيه الدبلوماسية الأخيرة، "ولكن لا يُعد أي منها مثاليًا"، وفقا لتقرير نشرته اليوم الجمعة شبكة "CNN".

فبينما ركزت الحملة العسكرية حتى الآن بشكل كبير على قصف إيران، وضع مسؤولو وزارة الدفاع (البنتاغون)، الذين يستعدون للمرحلة التالية من الحرب، سيناريوهات لنشر القوات للاستيلاء على أهداف مختلفة داخل إيران، وفقًا لما قاله أكثر من 6 أشخاص مطلعين على المناقشات.

إلا أن هذه السيناريوهات لا تنطوي فقط على مخاطر خسائر "فادحة"، بل لا يوجد أيضًا ما يضمن نجاحها في إنهاء الصراع.

واكتسب التخطيط الداخلي أهمية متزايدة مع تخطيط ترامب للمرحلة التالية من حملته في الشرق الأوسط، ومع تزايد الضغوط الاقتصادية والسياسية عليه لإيجاد طريقة حاسمة لإنهاء الحرب.

ومع ذلك، ورغم إصداره أوامر بإرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى المنطقة، فقد تردد ترامب بشأن تصعيد الصراع، خشية أن يؤدي أي خطأ الآن إلى تحويل الحرب إلى صراع دموي ومطول.

وفي سياق متصل قدّرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤول سابق بالبنتاغون، الخسائر الأمريكية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب على إيران بأنها تتراوح من 1.4 إلى 2.9 مليار دولار.