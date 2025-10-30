ترمب يخفض عدد اللاجئين ويقدم تفضيلاً لجنوب أفريقيا

شفق نيوز- واشنطن

أعلن البيت الأبيض، يوم الخميس، تطبيق فكرة طرحها في وقت سابق تتعلق بتقليص عدد اللاجئين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة إلى 7500 لاجئ فقط.

وأصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قراراً يتم بموجبه خفض عدد اللاجئين الذين سيسمح لهم بدخول الولايات المتحدة اعتبارا من السنة المالية 2026.

وستسمح الولايات المتحدة وفقاً للقرار، بدخول 7500 لاجئ فقط، ومعظمهم من البيض من جنوب أفريقيا، من دون أن تشير السلطات إلى الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار.

وسيتم قبول هذا العدد من اللاجئين، وفقاً للقرار "لأسباب إنسانية أو للمصلحة الوطنية".

وكانت إدارة ترمب تفكر في تقليص عدد اللاجئين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة إلى 7500 لاجئ، قبل أن تصدر قرارها اليوم.

ويُعتبر التخفيض الأكبر من نوعه مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كانت واشنطن تسمح بدخول مئات الآلاف من الأشخاص ومن مختلف أنحاء العالم.

يُشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد حددت عدد اللاجئين بـ125 ألفاً فقط.

غير أن دونالد ترمب، ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، اتخذ العديد من القرارات لتطبيق سياسته في الهجرة، أبرزها تجميد عملية قبول اللاجئين.

واشار ترمب إلى أنها لن تُستأنف إلا إذا تبين أنها تصب في مصلحة الولايات المتحدة.