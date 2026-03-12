ترمب يخشى انعكاس ارتفاع أسعار البنزين عليه سياسيا ويبحث عن حلول

شفق نيوز- واشنطن

أفادت قناة إن بي سي، نقلاً عن مصدرين مطلعين، يوم الخميس، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشعر بالقلق من انعكاس ارتفاع أسعار البنزين عليه سياسيا، حيث أنه يبحث حاليا عن حلول للتخفيف من حدة تأثير هذا الارتفاع على موقفه السياسي.

وبحسب المصادر، فإن "الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يشعر بالقلق من أن ارتفاع أسعار البنزين قد ينقلب ضده سياسياً"، لافتة إلى أن "ترمب يبحث حاليا اتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف حدة ارتفاع الأسعار، تشمل إمكانية تقييد صادرات النفط الأميركية، إضافة إلى إلغاء بعض بنود قانون يلزم بنقل الوقود المحلي على متن سفن ترفع العلم الأميركي".

وأضافت أن "البيت الأبيض يرى أن أمامه أسبوعين قبل تحول ارتفاع أسعار الوقود إلى أزمة سياسية حادة".

وتشهد أسواق الطاقة، منذ إسبوعين، اضطرابات متزايدة بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، ما أثار مخاوف من تعطل إمدادات النفط في المنطقة وارتفاع الأسعار عالمياً.

كما أعلنت وكالة الطاقة الدولية إطلاق كمية قياسية من الاحتياطيات النفطية تبلغ نحو 400 مليون برميل بهدف تهدئة الأسعار، مع مساهمة الولايات المتحدة بحوالي 172 مليون برميل من احتياطيها الاستراتيجي.

ويرى مراقبون أن استمرار التوترات وتعطل الشحنات عبر مضيق هرمز قد يؤدي إلى أزمة إمدادات أطول في أسواق النفط العالمية.