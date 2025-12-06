ترمب يختار عقيداً شارك بمعركة الفلوجة لمهمة في غوانتانامو

شفق نيوز- ترجمة

اختارت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عقيداً في مشاة البحرية، أصيب خلال معركة الفلوجة عام 2004 في العراق، ليكون كبير المحامين العسكريين المشرف على فرق الدفاع في قضايا جرائم الحرب الخاصة بالمحتجزين في خليج غوانتانامو.

والعقيد جوناثان فون، يشرف حالياً على منظمة الدفاع عن مشاة البحرية، وهي جهة تضم محامين عسكريين يتولون الدفاع عن عناصر من سلاح المارينز المتهمين بارتكاب جرائم عسكرية.

وفي حال صادق مجلس الشيوخ على اختياره، فسيُرقّى فون إلى رتبة عميد، ليتولى الإشراف على مكاتب الفرق العسكرية والمدنية المسؤولة عن تمثيل سجناء غوانتانامو المتهمين بارتكاب جرائم حرب.

العقيد جوناثان ه. فوغن، يُعدّ واحداً من أبرز الضباط القانونيين في سلاح مشاة البحرية الأميركية، ويُنظر إليه اليوم كأحد أهم المرشحين للإشراف على فرق الدفاع في قضايا جرائم الحرب الخاصة بمعتقلي خليج غوانتانامو.

كان فوغن ضمن القوة القانونية الملحقة بالوحدة القتالية خلال معركة الفلوجة الأولى في العراق عام 2004، حيث أصيب أثناء العمليات العسكرية، ما منحه خبرة مباشرة في ظروف الحرب وتبعاتها القانونية والإنسانية.

خدم فوغن في مهام متعددة داخل الولايات المتحدة وخارجها، شملت كوريا والبحرين، إلى جانب دوره ضمن القيادة المركزية الأميركية، وتنوّعت مهامه بين الادّعاء العسكري، والدفاع الجنائي، والاستشارات القانونية للقيادات العليا.