ترمب يحسم الولاية الثالثة عبر بوابة "نائب الرئيس"

دونالد ترمب (أ ف ب)

شفق نيوز- واشنطن

استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، الترشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات المقبلة عام 2028، وهو اقتراح طرحه بعض مؤيديه للسماح للرئيس الجمهوري بتولي منصب الرئيس لولاية ثالثة.

وقال ترمب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة "سيكون متاحاً لي فعل ذلك"، مضيفاً "لن أفعل ذلك. أعتقد أنه أمر لطيف للغاية. نعم، سأستبعد ذلك. أعتقد أن الناس لن يعجبهم ذلك. لن يكون صائباً".

وأشار إلى أن هناك "أشخاصاً جيدين" يمكنهم الترشح في عام 2028. وذكر اسمي عضوين بارزين في حكومته، واصفاً إياهما بأنهما لا يُقهران تقريباً إذا ما تنافسا على منصب نائب الرئيس معاً.

وتابع: "من الواضح أن نائب الرئيس رائع. وماركو روبيو رائع أيضاً.. لست متأكداً مما إذا كان أي شخص سيترشح ضدهما. لذلك أعتقد أنه لو تصرفا كمجموعة، فسيكون من الصعب إيقافهما".

ولا يجوز انتخاب أي شخص للرئاسة الأميركية لولاية ثالثة، وفقاً للتعديل الثاني والعشرين للدستور الأميركي.

واقترح البعض أن إحدى الطرق للتحايل على هذا الحظر هي أن يترشح ترمب لمنصب نائب الرئيس، بينما يخوض مرشح آخر سباق الرئاسة، ومن ثم يستقيل الرئيس الجديد ليتولى نائبه ترمب هو الرئاسة مرة أخرى.

وكان الرئيس الأميركي أقرّ في وقت سابق بأن هذا السيناريو (ترشح فانس ثم تنازله عن السلطة) يُمثّل إحدى الطرق التي قد تُمكّنه من العودة إلى منصبه في عام 2028.