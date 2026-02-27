ترمب يحسمها بشأن إيران "لا تخصيب على الإطلاق"

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إنه لا يريد لإيران أن تقوم بأي تخصيب لليورانيوم مطلقاً، حتى لأغراض مدنية، وذلك غداة جولة ثالثة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في جنيف.

وأضاف ترمب في حديث للصحفيين قبيل فعالية في مدينة كوربوس كريستي بولاية تكساس: "أقول لا تخصيب. لا بنسبة 20% ولا 30%. هم دائماً يريدون 20% أو 30%. يقولون إنه لأغراض مدنية، تعلمون، لأغراض مدنية. أنا أرى أنه غير مدني"، مكرراً أنه "غير راض عن سير المفاوضات".

وكان ترمب قد صرح في وقت سابق الجمعة بأنه يتوقع عقد مزيد من المحادثات بشأن إيران، قائلاً: "أريد عقد اتفاق مع إيران"، وذلك قبل مغادرته البيت الأبيض متوجهاً إلى تكساس.