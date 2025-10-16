ترمب يجري اتصالاً مع بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية: سأفصح عن تفاصيلها

شفق نيوز- واشنطن

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، عن إجراء مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تخص الأزمة الأوكرانية، مؤكداً أنه سيفصح عن تفاصيل المكالمة.

وقال ترمب مغرداً: "أتحدث حاليا مع الرئيس بوتين، ومكالمتي الطويلة معه مستمرة"، مؤكداً بالقول: "سأفصح عن المكالمة الهاتفية وكذلك سيفعل الرئيس بوتين عند انتهائها".

في حين كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيجري مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، لمناقشة الأزمة الأوكرانية.

وأفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مصادره، بأن هذه المكالمة تأتي قبل يوم واحد من الزيارة المقررة لفلاديمير زيلينسكي للبيت الأبيض.

وأضاف الموقع أنه "من المقرر عقد اجتماع بين ترمب وزيلينسكي في البيت الأبيض يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر، كما ستجري مناقشة شحنات الأسلحة، بما في ذلك صواريخ توماهوك".

هذا وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين في وقت سابق، بأن الرئيس بوتين "قد يجري مكالمة هاتفية دولية مسائية" في 16 تشرين الأول/أكتوبر.