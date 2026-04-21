ترمب يحذر طهران: تفاوضوا في إسلام آباد أو واجهوا "مشكلات" غير مسبوقة

شفق نيوز - واشنطن

حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، طهران على المضي قدماً في المفاوضات مع واشنطن خلال الجولة المرتقبة في باكستان، محذراً من أن الرفض سيعرض إيران لـ "مشكلات" لا مثيل لها.

وقال ترمب في تصريحات صحفية: "إيران ستتفاوض، وإذا لم تفعل فستواجه عواقب لم تشهدها من قبل". وتأتي هذه التصريحات تزامناً مع ترقب وصول الوفدين الأميركي والإيراني إلى العاصمة إسلام آباد، مع قرب انتهاء هدنة الاسبوعين.

وأعرب الرئيس الأميركي عن أمله في إبرام "اتفاق عادل" يتيح للإيرانيين إعادة بناء بلادهم، مضيفاً: "أنجزنا عملاً رائعاً، وسنتمكن من حسم هذا الملف بشكل يرضي الجميع".

وفي سياق تقييمه للنتائج الميدانية، وصف ترمب عملية "مطرقة منتصف الليل" بأنها حققت "تدميراً كاملاً وشاملاً" لمواقع نووية إيرانية، مشيراً إلى أن عمليات التحقق والتنقيب في تلك المواقع ستكون "طويلة وشاقة" نظراً لحجم الدمار الذي خلفته العملية.