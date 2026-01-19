ترمب يتوعد بإبعاد "التهديد الروسي" عن غرينلاند.. وأوروبا تتحرك

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، إن الدنمارك لم تتمكن من فعل أي شيء لإبعاد "التهديد الروسي" عن غرينلاند، مؤكداً أن "الوقت قد حان لذلك الآن وسيتم حتما".

وجاءت تصريحات ترمب في سياق حديثه عن الوضع الأمني في غرينلاند ودور الدنمارك في حماية الإقليم، مشدداً على أن التهديد الروسي لم يُواجَه بالإجراءات المطلوبة حتى الآن، وأضاف أن المرحلة الحالية تستدعي تحركاً فعلياً لمعالجة هذا الملف، في إشارة إلى ضرورة اتخاذ خطوات جديدة تجاه غرينلاند في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة.

في المقابل، أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا أن "قادة الاتحاد سيجتمعون خلال الأيام المقبلة لتنسيق ردهم، بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على خلفية مسألة غرينلاند".

وقال كوستا، الذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي، إن مشاوراته مع أعضاء التكتل أظهرت التزاماً قوياً بدعم الدنمارك وغرينلاند والاستعداد للتصدي لأي شكل من أشكال الإكراه، مع مواصلة الانخراط بشكل بنّاء مع الولايات المتحدة.

وأفاد مسؤول أوروبي بأن كوستا يدرس عقد القمة في بروكسل، الخميس المقبل.