ترمب يتوعد بعمليات برية ضد تجار المخدرات في أميركا اللاتينية

شفق نيوز- واشنطن

وعد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم الأربعاء، بعمليات برية ضد تجار المخدرات في أميركا اللاتينية.

وقال ترمب في تجمع جماهيري في بنسلفانيا، "الآن سنفعل ذلك على الأرض، لأنه أسهل على الأرض، وهو[ الإتجار بالمخدرات] أكثر انتشاراً هناك".

وأشار ترامب إلى أن "الأهداف التي يتم تدميرها في البحر تنقذ حياة 25 ألف شخص كانوا سيموتون لولا ذلك بسبب الجرعات الزائدة".

وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمحاربة تهريب المخدرات.

وفي شهري أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر الماضيين، استخدمت واشنطن قواتها المسلحة مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.

وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعرب ترمب عن رأيه بأن "أيام نيكولاس مادورو كزعيم لفنزويلا باتت معدودة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تعتزم شن حرب على الجمهورية.

من جانبها، اعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازًا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.