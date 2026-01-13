ترمب يتلقى خيارات جديدة بشأن توجيه ضربات عسكرية لإيران

شفق نيوز - واشنطن

أفاد مسؤولون أميركيون، أنه عُرضت على رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب خيارات جديدة بشأن توجيه ضربات عسكرية لإيران غير أنه لم يتخذ قراره النهائي بهذا الصدد، وفقا لما نقلته وتقارير صحفية.

هذا ومن المقرر أن يتلقى ترامب المزيد من الخيارات يوم الثلاثاء، بحسب التقارير أميركية.

وذكر مسؤول أميركي، أن بلاده تمتلك العديد من القدرات والخيارات، وقد تكون الهجمات الإلكترونية من بينها.

كما ذكر المسؤول أن إدارة ترمب تؤيد قرار رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك بتوفير محطات ستارلينك في إيران.

وأشارت شبكة "سي بي إس نيوز"، إلى أن سؤالا وجه لمسؤول أميركي، الأحد، بشأن ما إذا كان إطلاق النار على المتظاهرين سيمثل "الخط الأحمر" بالنسبة للرئيس ترامب، والذي سيؤدي إلى تحرك أميركي، امتنع عن تأكيد ذلك صراحة، مشيرة إلى أنه قال: "ترامب وحده من يستطيع تحديد الخط الأحمر".