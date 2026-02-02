ترمب يبرم اتفاقاً مع الهند للتوقف عن شراء النفط الروسي وتعويضه بالفنزويلي

شفق نيوز- واشنطن

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، عن التوصل الى اتفاق تجاري للتوقف عن استيراد النفط من روسيا والتعويض عنه بالخام الفنزويلي.

وقال ترمب في تدوينة على منصته "تروث سوشال"، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي "تعهد بالتوقف عن شراء النفط الروسي وتعهد شراء مزيد من النفط من الولايات المتحدة، وربما من فنزويلا"، بحسب ترمب.

وأضاف إنه من باب "الصداقة والاحترام" لمودي، ستخفض الولايات المتحدة رسومها على الواردات الهندية من 25 الى 18%، على أن تلغي نيودلهي رسومها على المنتجات الأميركية.

وأكد أنّ الهند ستشتري سلعا أميركية بقيمة "تتجاوز 500 مليار دولار".

ورحّب مودي بالاتفاق، قائلاً عبر منصة "أكس"، إنه "نيابة عن 1,4 مليار هندي، أتوجه بجزيل الشكر إلى الرئيس ترمب على هذا الإعلان الرائع"، مضيفاً "عندما يعمل اقتصادان عظيمان وأكبر ديموقراطيتين في العالم معاً، فذلك يعود بالنفع على شعوبنا ويفتح آفاقا هائلة للتعاون المتبادل المنفعة".

وأكدت واشنطن أنها ستتحكم بإنتاج النفط الفنزويلي وبيعه عقب العملية العسكرية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي.

وسبق للرئيس الأميركي أن أكد قبل أشهر أن الهند لن تشتري النفط من روسيا، ما سيحرم في حال حصوله، موسكو من إيرادات حيوية تقول واشنطن إنها تستخدم لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وفرض ترامب في العام الفائت تعرفات جمركية بنسبة 25% على كل السلع الهندية، في إطار حرب تجارية أطلقها ضد دول عدة بينها شركاء تجاريون للولايات المتحدة.

ثم قرر في آب/ أغسطس 20025 فرض تعرفة جمركية بنسبة 25% على عدد من المنتجات الهندية بسبب مشتريات الهند من النفط الروسي.

وأفاد مسؤول أميركي رفيع المستوى لوكالة "فرانس برس" بأن الاتفاق الذي أُعلن الاثنين يضع حدّا لهذه التعرفة.