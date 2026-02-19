ترمب يبحث نتائج اجتماعات جنيف مع كبار مستشاريه

شفق نيوز- واشنطن

أفادت تقارير أميركية، يوم الخميس، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقد اجتماعاً مع كبار مستشاريه لبحث تطورات المفاوضات مع إيران والتسوية الأوكرانية، عقب عودة مبعوثيه من جنيف.

وذكرت التقارير أن ستيف ويتكوف، المبعوث الرئاسي الأميركي، وجاريد كوشنر صهر الرئيس، قدّما إحاطة لترمب حول سير المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية وإيران.

وقالت إن الاجتماع عُقد الأربعاء (أمس بتوقيت الولايات المتحدة)، بعد عودة المبعوثين من جنيف، بحضور وزير الخارجية ماركو روبيو وعدد من كبار المسؤولين، حيث جرت مناقشة الخطوات التالية.

ونقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إن "الإيرانيين يجب أن يقدموا لإدارة ترمب مجموعة من الخطوات مع نهاية الشهر الجاري، لتبديد مخاوف واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وكتب مراسل "أكسيوس" باراك رافيد عبر منصة إكس: "بحسب مسؤولين أميركيين، التقى الرئيس ترمب اليوم بمستشاريه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، واستمع إلى إحاطة حول المفاوضات النووية مع إيران، والمفاوضات الروسية الأوكرانية، واجتماع "مجلس السلام" في قطاع غزة المقرر غداً".

من جهة أخرى، أعرب مسؤول آخر عن شكوكه بشأن المفاوضات مع إيران، واصفاً إياها بأنها "بلا معنى"، بحسب الموقع.

وذكر "أكسيوس" أنه تم إطلاع ترمب كذلك على تفاصيل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، والاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، والمقرر عقده اليوم الخميس.

وأمس الأربعاء، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، النظام الإيراني بـ"غير المستقر والخطير للغاية"، وأشار إلى أن هذا النظام "قد يستهدف" المملكة المتحدة، فضلاً عن دول صديقة أخرى.