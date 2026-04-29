ترمب وكبار مساعديه يناقشون تداعيات الحرب مع مسؤولي شركات الطاقة في البيت الأبيض

شفق نيوز- واشنطن

أفادت مصادر أميركية، يوم الأربعاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكبار مساعديه ناقشوا مع مسؤولي شركات الطاقة في البيت الأبيض تداعيات الحرب.

ونقل موقع "أكسيوس" عن المصادر قولها، إن ترمب عقد اجتماعات مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط مع استمرار الجمود بشأن إيران.

وأضافت المصادر، أن ترمب بحث دورياً مع مسؤولي قطاع الطاقة التنفيذيين وضع الأسواق المحلية والدولية.

وتوقع البنك الدولي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن تقفز أسعار الطاقة 24% في 2026 إلى أعلى مستوياتها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربع سنوات، وذلك في حال انتهاء الاضطرابات الحادة ‌الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط الشهر المقبل.