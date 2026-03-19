ترمب: وجّهت نتنياهو بعدم ضرب حقول النفط الإيرانية بعد الآن

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم استهداف حقول النفط الإيرانية مرة أخرى، مشدداً على ضرورة تجنب ضرب هذا القطاع الحيوي خلال العمليات الجارية.

وأوضح ترمب في تصريحات صحفية له، أن "الولايات المتحدة حققت تقدماً ملحوظاً في عملياتها ضد إيران"، مشيراً إلى "تجاوز الجدول الزمني المحدد، وأن نسبة كبيرة من الأهداف قد أُنجزت خلال فترة قصيرة".

كما أكد ترمب أن إيران، "تمثل تهديداً جدياً للمنطقة والعالم"، مضيفاً أن "انتهاء الحرب سيجعل العالم أكثر أمناً".

وأشار إلى أن القوات الأميركية "نجحت في استهداف قيادات عسكرية وإضعاف القدرات البحرية والدفاعات الجوية الإيرانية".

ولفت إلى أن "الطيران الأميركي يعمل بحرية داخل الأجواء الإيرانية دون عوائق"، معتبراً أن "طهران باتت تسعى لإعادة ترتيب قياداتها"، على حد وصفه.

وجدّد ترمب اتهام إيران بزرع ألغام في مضيق هرمز، مؤكداً أن بلاده تدافع عن المضيق لصالح المجتمع الدولي، رغم كونها الأقل استفادة منه، ومشيراً إلى أن موقف دول حلف شمال الأطلسي يشهد تحسناً في هذا الملف.

واختتم الرئيس الأميركي تصريحاته بالقول إن العمليات العسكرية تسير بوتيرة متسارعة، وإن بلاده مستمرة في تحقيق أهدافها.