ترمب: إن لم تُحسن حماس التصرف فسيتم تدميرها

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، عدم وجود اي مخاطر بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة.

وقال ترمب، في تصريحات أدلى بها على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجّهه إلى كوريا الجنوبية: "لا شيء سيُعرّض وقف إطلاق النار للخطر"، مشيراً إلى أن "الغارات الإسرائيلية جاءت ردا على مقتل جندي إسرائيلي".

وأضاف أن "حماس استهدفت جندياً إسرائيلياً، وردّت إسرائيل بإطلاق النار، هذا لن يُعرض وقف إطلاق النار للخطر، وعلى حماس أن تُحسن التصرف، إن لم تُحسن التصرف، فسيتم تدميرها".

وتابع ترمب، قائلا: "إذا اضطررنا لذلك، فسنقضي على حماس بسهولة بالغة، وستكون تلك نهايتها"، مضيفا: "نفضل ألا نفعل ذلك، لقد عقدنا معهم اتفاقا".

هذا وقال مسؤول أمني إسرائيلي، إن عناصر من "حماس" أطلقوا النار على قوة عسكرية إسرائيلية داخل قطاع غزة، مُشيرا إلى أن مقاتلين خرجوا من نفق في منطقة رفح وأطلقوا قذائف مضادة للمدرعات على قوات الجيش.

وكانت "حماس" أكدت أن لا علاقة لها بحادث إطلاق النار على جندي إسرائيلي في رفح، مشددة على التزامها بوقف إطلاق النار.