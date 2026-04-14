ترمب: نميل للذهاب إلى مفاوضات جديدة في باكستان

شفق نيوز- واشنطن

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، عقد جولة مفاوضات جديدة مع إيران خلال اليومين المقبلين في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وقال ترمب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، إن محادثات مع إيران "ربما تُعقد خلال اليومين المقبلين" في باكستان، مبيناً: "نحن أكثر ميلاً للذهاب إلى باكستان لإجراء محادثات بشأن إيران".

وفي وقت سابق من اليوم، أوضح مصدر إيراني كبير أنه "لم يتم تحديد موعد بعينه، إذ أبقى المفاوضون الفترة من الجمعة إلى الأحد مفتوحة".

وقال مسؤول في السفارة الإيرانية في باكستان إن الجولة القادمة قد تعقد هذا الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

فيما أوضح مصدران باكستانيان مطّلعان أن إسلام آباد تتواصل مع الطرفين بشأن توقيت الجولة المقبلة، مرجّحين أن تُعقد نهاية الأسبوع.

وقال مسؤول حكومي باكستاني رفيع: تواصلنا مع إيران وتلقّينا رداً إيجابياً يفيد بانفتاحها على جولة ثانية من المحادثات.

يذكر أن باكستان التي رعت الوساطة بين البلدين كانت أكدت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية أنها ستواصل مساعيها من أجل دفع الجانبين لعقد لقاء ثان، والإبقاء على اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي أعلن عنه فجر الثامن من نيسان/ أبريل الحالي، بعد 40 يوماً من الحرب التي تفجرت في 28 شباط/ فبراير الماضي.

فيما سعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرفع الضغط على إيران، عبر إعلانه أمس فرض حصار بحري شامل على موانئها.

بينما أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده مستعدة لمواصلة المحادثات مع أميركا ضمن الأطر القانونية، لافتاً إلى أن طهران أوضحت شروطها للاتفاق ووقف النار بشكل كامل.