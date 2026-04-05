ترمب يوجه رسالة للمعارضة الإيرانية: لن نغادر في منتصف الحرب

شفق نيوز- واشنطن

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، رسالة للمعارضة الإيرانية قال فيها إننا "لن نغادر في منتصف الحرب"، فيما أشار إلى أن معارضي النظام في إيران "يدعمون ضرباتنا لإضعافه".

وذكر ترمب لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أن "المفاوضات تسير بشكل جيد مع الإيرانيين لكننا لا نصل أبداً إلى خط النهاية، وقصفتُ جسر B1 لإيران لأنها ليست جادة بما فيه الكفاية".

وتابع ترمب: "رسالتنا للمعارضة الإيرانية (لن نغادر في منتصف الحرب)"، لافتاً إلى أن "معارضي النظام في إيران يدعمون ضرباتنا لإضعافه".

وأكد الرئيس الأميركي: "نعقد مفاوضات معمقة مع إيران، ويمكن التوصل لاتفاق قبل انتهاء المهلة"، لكنه توعد في الوقت نفسه "إذا لم نتوصل لاتفاق سنفجر كل شيء هناك".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترمب لقناة "فوكس نيوز" الأميركية: "نتفاوض الآن مع إيران، وهناك فرصة جيدة للاتفاق غداً، وأعتقد أننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق مع إيران بحلول الغد، وإذا لم يحدث ذلك فسنضرب كل شيء".

وأضاف: "منحنا في الوقت الحالي عفواً لمن يتفاوضون نيابة عن إيران كي يتمكنوا من مواصلة المحادثات"، مستطرداً بالقول: "الأفضل أن نأخذ النفط الإيراني إذا لم تكن طهران مستعدة لإبرام اتفاق".

من جانب آخر، أشار الرئيس الأميركي، إلى إرسال أسلحة للمتظاهرين الإيرانيين في وقت سابق من العام عبر الكورد لكن الكورد احتفظوا بها.

كما تابع ترمب، قائلاً: "سترون الجسور ومحطات توليد الطاقة تتهاوى في شتى أنحاء إيران".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترمب عبر منصة تروث سوشيال: "يوم الثلاثاء سيكون يوم محطات الطاقة، ويوم الجسور، كل ذلك في يوم واحد في إيران، ولن يكون هناك شيء مثله".

وتابع: "افتحوا المضيق (مضيق هرمز) اللعين، وإلا فستعيشون في الجحيم".