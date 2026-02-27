ترمب: نحن أمام قرار بشأن دولة تمارس بتر أرجل وأذرع الناس منذ 47 عاما

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة بتوقيت واشنطن إن بلاده تقف أمام قرار "كبير للغاية وصعب" في التعامل مع إيران.

وقال ترمب في تصريحات للصحفيين إن "المفاوضات مستمرة حالياً، ولن نسمح لهم باستمرار ما كان يحدث طيلة 47 عاماً"، في إشارة إلى فترة التوتر الممتدة منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979.

وفي لهجة تصعيدية، قال ترمب إن واشنطن تتعامل مع "دولة تمارس بتر أرجل وأذرع الناس منذ 47 عاماً".

وانتقد ترمب مجدداً الاتفاق النووي الذي أُبرم في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما مع طهران، واصفاً إياه بأنه "أسوأ وأغبى الصفقات التي رأيتها في حياتي".

وكان الاتفاق النووي الموقع عام 2015 قد منح إيران تخفيفاً للعقوبات مقابل قيود على أنشطتها النووية، قبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة لاحقاً وتعيد فرض عقوبات مشددة، ما فاقم مسار التصعيد والشد والجذب بين الطرفين خلال السنوات الماضية.